Toekomst De Jonge in mondkapjesdebat 'hangt erg van hemzelf af'

Hoe intensief heeft minister Hugo de Jonge zich bemoeid met de omstreden mondkapjesdeal? Is hij er medeverantwoordelijk voor dat de overheid miljoenen euro's is kwijtgeraakt aan ondernemer Sywert van Lienden voor onbruikbare mondkapjes? Waarom heeft de CDA-politicus gezegd dat hij niet bij de deal betrokken was en heeft hij met die bewering de Tweede Kamer niet verkeerd geïnformeerd? Is hij nog wel geloofwaardig?

Het zijn maar een paar vragen die de huidige minister voor Volkshuisvesting vanaf 10.15 uur in de Tweede Kamer moet proberen te beantwoorden over zijn vorige functie als minister van Volksgezondheid in de coronacrisis. In die twee jaar durende crisis is veel gebeurd en zijn er, erkent ook het kabinet, allerlei zaken misgegaan.