'VWS-minister De Jonge gaf mondkapjesdeal met Van Lienden eerste zet'

Het was toenmalig VWS-minister Hugo de Jonge die de omstreden mondkapjesdeal met ondernemer Sywert van Lienden in april 2020 het eerste zetje gaf. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant op basis van berichtenverkeer van het ministerie.

De Jonge drong er bij zijn hoogste ambtenaar op aan contact te leggen met Van Lienden, ondanks dat die al was afgewezen door de centrale inkooporganisatie van medische hulpmiddelen. "Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", appte De Jonge.

Die doelde daarmee op de kritische uitlatingen via sociale media van Van Lienden op het inkoopbeleid van de overheid. Van Lienden deed het voorkomen of de overheid een grote fout zou maken door niet met hem in zee te gaan. Voor De Jonge was dit aanleiding hem dan toch maar te laten benaderen.

Betrokkenheid

De Jonge heeft tot nu toe nooit willen zeggen wat zijn betrokkenheid is geweest. Hij beriep zich erop dat hulpmiddeleninkoop niet in zijn portefeuille zat en verwees bij vragen naar minister Van Ark en haar voorganger Van Rijn.

Op het moment dat De Jonge zich met het contact bemoeide was nog niet duidelijk dat Van Lienden geld wilde verdienen aan de deal. Die deed het in die tijd voorkomen dat hij zonder winstoogmerk handelde. Later bleek dat hij persoonlijk negen miljoen euro aan de mondkapjesdeal had verdiend.

Tegen Van Lienden, zijn twee compagnons en de Stichting Hulptroepen Alliantie loopt een strafrechtelijk onderzoek.