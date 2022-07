Zorgen bij MBO Raad over afname mbo-studenten

"We zitten in een opwaartse druk. 'Hoger is beter', in zo'n samenleving leven we", zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad in het NOS Radio 1 Journaal. Daardoor zouden volgens hem op de basisschool kinderen gestimuleerd worden voor havo of vwo te kiezen, waarna ze weer vaker doorstromen naar een hbo- of universitaire opleiding. "Daarover moeten we ons achter de oren krabben."