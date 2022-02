Voorzitter Techniek Nederland pleit voor numerus fixus op mbo met kleine baankans

Mbo-opleidingen voor beroepen waar nauwelijks vraag naar is moeten minder studenten toelaten, een numerus fixus. Die oproep doet Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vanochtend in het AD. Hij ziet een overschot aan mensen die worden opgeleid voor beroepen waar de kans op een baan klein is. "Aan de andere kant zijn er sectoren met enorme tekorten, zoals de techniek."

Personeelstekort wordt al langer gezien als bedreiging voor de energietransitie. "Ons werkpakket is verdubbeld ten opzichte van vijf jaar geleden en er is veel uitstroom de komende tijd van ervaren collega's die met pensioen gaan", zei Koen Bogers, ceo van Stedin, de grootste netbeheerder in Nederland in december. "We hebben zes- tot achtduizend extra technici nodig."

De aanleg van windmolenparken, groene kantoorgebouwen en duurzamere woningen om de klimaatdoelen van Nederland te realiseren kan volgens Terpstra als er een maximum komt op het aantal studenten dat bijvoorbeeld de opleiding Mediavormgeving doet. "Vorig jaar zijn bij die studie 2581 diploma's afgegeven, terwijl er 280 vacatures zijn. Bij Podiumtechniek zijn er 406 diploma's afgegeven terwijl er 20 vacatures zijn."

"We weten heel concreet bij dit soort voorbeelden dat we jonge mensen veel te veel opleiden voor een perspectief waarvan ze dromen, maar wat uiteindelijk niet de waarheid zal worden", zegt Terpstra in het NOS Radio 1 Journaal. "Je moet nadenken over hoe je opleidingen aantrekkelijker maakt voor jongeren zodat ze een grotere kans krijgen op de arbeidsmarkt." De voorzitter van Techniek Nederland vindt dat jongeren op het verkeerde been worden gezet.

Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad, ziet dezelfde tekorten als Terpstra van Techniek Nederland, maar vindt een numerus fixus geen oplossing voor dit probleem. Hij wijst er op dat er een breder probleem is: de uitstroom van mbo-opleidingen is te klein. "We hebben tekorten aan het aantal studenten dat voor het beroepsonderwijs kiest."

Grootste tekort niet in techniek

"De numerus fixus waar de heer Terpstra op wijst passen we bij sommige opleidingen al toe, maar we doen dat niet graag", zegt Tekin. "Nu doen we dat als er bijvoorbeeld geen noodzakelijke stageplaatsen beschikbaar zijn bij een opleiding. Zonder stageplek heb je geen mbo-diploma."

Tekin is groot voorstander voor een vrije studiekeuze bij studenten. Hij wijst er daarnaast op dat de grootste tekorten momenteel niet bij de technische opleidingen zit. "De techniek zit niet eens in de top-3." In de zorg is de nood momenteel bijvoorbeeld hoger.

"Zorg ervoor dat we jonge mensen opleiden voor het perspectief van de toekomst", zegt Terpstra. "Want momenteel is het personeelstekort in de zorg groot, maar op de langere termijn dreigt de energietransitie in gevaar te komen."