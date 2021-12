'Snelheid van energietransitie in gevaar door tekort aan technisch personeel'

Van monteurs in de industrie tot werktuigbouw-ingenieurs in de elektriciteit; de vraag naar personeel in de technische sector is net als veel andere sectoren vele malen groter dan het aanbod. En hoewel dat op korte termijn misschien minder urgent lijkt dan de personeelstekorten in de zorg, dreigt op langere termijn de energietransitie in gevaar te komen.

Nederland wil in 2030 ruim de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, staat in het Klimaatakkoord. Maar om die doelstelling te halen zijn veel extra technische handen nodig. Een groot probleem, zegt Koen Bogers, CEO van Stedin, de grootste netbeheerder in Nederland. "Technici hebben we veel nodig de komende tijd", zegt Bogers. "Ons werkpakket is verdubbeld ten opzichte van vijf jaar geleden en er is veel uitstroom de komende tijd van ervaren collega's die met pensioen gaan. We hebben zes- tot achtduizend extra technici nodig."

Het tekort heeft nu al consequenties. "Je ziet nu al dat bedrijven en consumenten moeten wachten op hun aansluiting", zegt Bogers. "Dat heeft soms te maken met financiering maar toch heel vaak met mensen. En als die er niet zijn gaat dat effect hebben. Op de snelheid van de energietransitie en mogelijk ook op de kwaliteit van de netten."