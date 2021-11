Lost een gratis scooter personeelstekort op? Deze werkgever hoopt van wel

Werkgevers trekken de laatste tijd alles uit de kast om personeel te vinden. De arbeidsmarkt breekt qua krapte record na record, zo bleek ook vandaag weer uit cijfers van het CBS.

"Ik doe dit werk nu tien jaar. Waar ik jarenlang bezig was om vooral de klant tevreden te stellen, is het nu alle zeilen bij voor het personeel", zegt Daan Slütter, directeur van uitzendbureau 4 minutes uit Enschede. Het bedrijf gaf dit jaar vanwege het personeelstekort vijfhonderd fietsen aan uitzendkrachten. Ook zijn er tientallen e-scooters waarmee zij naar klanten kunnen afreizen en krijgen nieuwe medewerkers een scooterrijbewijs vergoed. "Het lijkt hier soms wel een tweewielerzaak", zegt Slütter.

Door de krapte heeft het Twentse bedrijf nu een klantenstop. Of gratis scooters ook echt personeel over de streep trekt, betwijfelt Slütter. Toch zet hij erop in. "Een scooter of een gratis rijbewijs is misschien geen dealbreaker. Maar ik weet zeker dat als je drie kwartier door de regen moet fietsen naar een opdrachtgever om vervolgens in een koelcel te werken, je het na drie dagen echt wel hebt gezien. Kan je op de scooter, dan ga je er toch anders heen."

Niet houdbaar

Dat werkgevers alles uit de kast trekken om personeel te vinden, ziet ook Hafid Ballafkih, arbeidsonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Het is volgens hem de vraag hoelang ze dat kunnen volhouden. "Initiatieven zoals gratis spullen hebben echt wel effect: het is leuk bedacht en het krijgt aandacht. Maar op de lange termijn is dat niet houdbaar. Er is sprake van structureel arbeidstekort: we zitten in een vergrijzingsgolf en er is minder jonge aanwas."