Arbeidsmarkt nog krapper, hoogste aantal vacatures ooit

In het derde kwartaal van dit jaar (juli, augustus, september) groeide het aantal vacatures en daalde de werkloosheid verder. En dat leidde tot nog grotere spanning op de arbeidsmarkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen.

Een kwartaal eerder was de verhouding nog 106 vacatures tegenover 100 werklozen. "De krapte op de arbeidsmarkt was al hoog, maar het record van een kwartaal eerder is nu verpulverd", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Eind september was er een recordaantal van 371.000 openstaande vacatures. Eind juni waren dat er nog 327.000. Van de verschillende sectoren waren er in de handel de meeste vacatures. Daarna volgen de zakelijke dienstverlening, de zorg en de horeca. "Je ziet nu de groeipijnen van het coronaherstel. Bedrijven hebben mensen laten gaan toen corona begon en hebben nu moeite om mensen weer terug te vinden", aldus Van Mulligen.

11 miljoen banen

Ondertussen is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen gestegen naar net iets meer dan 11 miljoen. Dat is het hoogste aantal banen in Nederland ooit. Het vorige record, 10,9 miljoen, werd in het eerste kwartaal van 2020 bereikt, net voor het begin van de coronacrisis.

De werkloosheid daalde naar 3,1 procent van de beroepsbevolking. Daarmee is die nog net ietsje hoger dan voor de coronacrisis, want toen was 3 procent van de beroepsbevolking werkloos.