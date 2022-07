'Aanpak ondermijning minder effectief dan bestuurders doen geloven'

Reactie ministerie van Justitie

De oprichting van het MIT is volgens het ministerie geen weggegooid geld. Het is een investering in het effectiever delen van informatie, licht een woordvoerder toe, en om nieuwe manieren te ontwikkelen om criminele verdienmodellen aan te pakken. De operationele capaciteit om criminelen op te pakken en hun netwerken op te rollen komt weer meer te liggen bij de betrokken zes diensten zelf.

"We begrijpen dat de term ondermijning soms vragen oproept", zegt de woordvoerder. De term is vooral bedoeld om het bewustzijn over de invloed van georganiseerde misdaad op de maatschappij te vergroten. Dat is volgens Justitie gelukt en de verwarring onder instanties over de term sterk is verminderd.

De structurele investeringen hebben de algehele aanpak wel verbeterd. "Maar we zijn er nog niet, het is een kwestie van de lange adem. De strijd tegen de georganiseerde misdaad is niet in een keer opgelost."