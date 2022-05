Minister grijpt in bij team dat zware misdaad moest aanpakken

Minister Yesilgöz van Justitie van Veiligheid grijpt in bij het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), het nieuwe team dat de ondermijnende misdaad had moeten aanpakken. Tweeënhalf jaar na de oprichting van het MIT door haar voorganger Grapperhaus heeft ze besloten dat het team een andere naam krijgt en minder taken.

De organisatie gaat verder onder de naam Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en krijgt niet meer als taak misdadigers op te pakken en hun netwerken met handlangers op te rollen. Die taak blijft volledig in handen van diensten als de politie en het OM.

In plaats daarvan moet de NSOC volgens Yesilgöz "informatie delen" en "nieuwe methoden bedenken om criminele structuren en hun verdienmodellen te verstoren".

Vanaf begin kritiek

Grapperhaus besloot in 2019 na de moord op advocaat Derk Wiersum een nieuwe organisatie op te zetten die de georganiseerde misdaad een zware slag moest toebrengen. In dat team, dat zou gaan bestaan uit 400 mensen, moesten de politie, het OM, de FIOD, de douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en andere onderdelen van Defensie samenwerken.

Vanaf het begin leidde dat tot veel kritiek, onder meer bij de vakbonden en bij de betrokken diensten zelf. Geklaagd werd over een onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Ook werd gezegd dat de nieuwe organisatie ten koste zou gaan van de slagkracht van de deelnemende diensten. Het MIT zou de beste mensen bij de diensten wegkopen door hogere salarissen te bieden.

Vooral gepraat

Yesilgöz wijst bij haar besluit op die kritiek. Ook stelt ze dat er in tweeënhalf jaar weinig van de grond is gekomen en dat er vooral werd gepraat. Het is tijd concrete resultaten te boeken, want de georganiseerde misdaad heeft de laatste tijd te veel terrein gewonnen, aldus de minister.

Ze ziet voor het omgedoopte team nog wel "toegevoegde waarde", als het met "een nieuwe focus" aan de slag gaat. De organisatie krijgt achttien maanden de tijd om haar nut te bewijzen. Daarna "wordt de nieuw ingezette werkwijze geëvalueerd en beoordeeld op resultaten".