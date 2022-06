Ondernemers krijgen 10 miljoen per jaar tegen ondermijning, 'peanuts' vindt Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vindt het goed dat er aandacht is voor de ondermijnende criminaliteit, maar hij vindt het verre van voldoende. In de haven moet wat hem betreft niet langer steekproefsgewijs gecontroleerd worden op drugs; iedere container met tropisch fruit moet nagekeken worden.

Mooi gebaar

De toegezegde 10 miljoen voor de ondernemers vindt hij heel weinig. "Er gaat in Colombia alleen al 215 miljard euro om in die troep. Dan is 10 miljoen een fantastisch mooi gebaar, maar meer dan een gebaar is het niet." Hij wil onorthodoxe maatregelen, zoals een 100-procentcontrole. "Doen we het niet, dan moeten we accepteren dat de coke over onze voeten heen blijft stromen de komende jaren."

Minister Yesilgöz denkt toch dat de investering kan helpen. "Wij gaan qua geld nooit matchen met wat de criminelen hebben. Er is nog nooit zoveel geld uitgegeven aan de bestrijding, maar het blijft een fractie van wat de criminelen verdienen. Dus we moeten slim omgaan met ons geld."

Is het een wedstrijd die te winnen valt? "Zeker, zeker. Ik geloof in de democratie en de rechtsstaat. Die wil ik beschermen, maar dat kan je niet alleen. Dat doe je ook in samenwerking met de ondernemers."