Negen aanhoudingen bij ondermijningsonderzoeken in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft negen mensen aangehouden in het kader van twee onderzoeken naar ondermijning, de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook is bijna 400.000 euro in beslag genomen.

Het gaat om een onderzoek van de politie Rotterdam en een onderzoek van het Hit And Run Cargo-team (HARC) van onder andere politie, douane en FIOD.

"Door raakvlakken tussen de twee onderzoeken is op 17 mei tegelijkertijd overgegaan tot doorzoekingen en aanhoudingen", zegt de politie.

Invoer van cocaïne

Een van de onderzoeken richtte zich op de invoer van grote partijen cocaïne, die via containers de Rotterdamse haven binnenkwamen. In maart zijn in deze zaak al drie verdachten aangehouden.

Gisterochtend zijn invallen en huiszoekingen gedaan in woningen in Rotterdam, Bleiswijk, Hank, Etten-Leur, Ridderkerk en Uithoorn. Op de verschillende adressen zijn vijf personen tussen de 25 en 50 jaar oud aangehouden. "Ook is veel dure designerkleding gevonden, net als horloges, twee auto's en 240.000 euro. Dat is allemaal in beslag genomen", zegt de politie.

Dinsdag werden nog twee verdachten aangehouden, iemand van 28 jaar in Rozenburg en iemand van 50 jaar op Schiphol, meldt de regionale omroep Rijnmond. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Corruptie

Het andere onderzoek is gericht op corruptie van medewerkers van een rederij in de Rotterdamse haven. Volgens de politie kwam de corruptie aan het licht tijdens een onderzoek naar vier onderscheppingen van grote drugspartijen tussen november 2020 en februari 2021.

Twee vrouwen van 24 en 28 jaar oud zijn in Rotterdam aangehouden. Ze worden verdacht van niet-ambtelijke corruptie en het importeren van verdovende middelen. Ook bij hen zijn goederen beslag genomen, zoals een auto, designkleding en luxe accessoires. Ook is bijna 150.000 euro in beslag genomen.

Volgens de politie blijven de negen verdachten voorlopig vastzitten. "De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft beslist dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten."