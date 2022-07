AFP

NOS Nieuws • vandaag, 15:03 Massaal op vakantie in Europa, deze drukte staat je te wachten

In het midden en noorden van het land is de zomervakantie begonnen voor scholieren. Na de coronaperiode trekken we er deze zomer weer massaal op uit, en dat is te merken aan de grote drukte op Europese wegen en luchthavens. Vooral Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië zijn populaire vakantielanden.

Om de twee 'verloren' coronajaren in te halen, gaan naar verwachting extra veel Nederlanders dit jaar op vakantie in Europa, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. 77 procent van de Nederlanders heeft een vakantie geboekt dit jaar, of heeft het plan om nog te gaan. De mensen die nog moeten boeken overwegen veelal om naar een Europese bestemming te reizen.

De weg op

Vakantiegangers die met de auto of camper de weg op gaan krijgen te maken met topdrukte op de wegen, vooral in Frankrijk. De knelpunten zijn de welbekende Route du Soleil richting badplaatsen aan de Middellandse Zee en de route tussen Parijs en Bordeaux.

Vorig weekend hadden reizigers zo'n vier uur extra reistijd. "Die kans zit er dit weekend ook in", zegt een woordvoerder van de ANWB. Ook in Zwitserland en het zuiden van Duitsland in de richting van Italië wordt grote drukte verwacht.

De ANWB adviseert om zondag te reizen of zaterdag pas rond het middaguur te vertrekken om de grootste files te ontlopen. "We zeggen al dertig jaar: rij niet op de zaterdag. Maar in de praktijk is dat niet te doen. Ga je toch de weg op, dan adviseren wij om later weg te gaan", zegt een woordvoerder. "Het helpt niet om heel vroeg te gaan rijden."

De ANWB zegt dat er signalen zijn dat deze zomer flink meer mensen op vakantie gaan in Europa dan voor de coronacrisis. "Dit jaar gaat de drukte van 2019 zeker halen." De verkeersorganisatie zag een stijging van 30 procent in de aanvraag van het aantal tolbadges voor Frankrijk ten opzichte van 2019. Internationale rijbewijzen voor buiten Europa werden daarentegen veel minder aangevraagd.

De grootste drukte komt in het laatste weekend van juli, wanneer ook Zuid-Europeanen eropuit gaan.

Wachten op luchthavens

Reizigers die het vliegtuig pakken komen ook in de drukte terecht: passagiers staan opnieuw uren in de rij. Schiphol verwacht piekdrukte en raadt mensen aan om niet eerder dan vier uur van te voren naar de luchthaven te komen. Eindhoven Airport geeft het advies drie uur van te voren aanwezig te zijn, Rotterdam The Hague Airport twee uur.

Verder geeft Schiphol het advies om online in te checken en zo licht mogelijk te reizen, waardoor de controle bij de security sneller gaat. "Op de route richting de security krijgen passagiers water en zijn borden met wachttijden geplaatst. Op warme dagen krijgen ze nu ook ijsjes", zegt een woordvoerder.

ANP Borden op Schiphol

ANP Drukte op de luchthaven

In de app kunnen reizigers zien of hun vlucht vertraagd is of geannuleerd. Hoewel Schiphol een groot aantal vluchten per dag heeft geschrapt, lukt het steeds minder vaak om vluchten op tijd te laten vertrekken. Eind juni lag het aantal vluchten dat op tijd kon vertrekken tussen de 23 en 48 procent.

Eenmaal in de lucht is het nog de vraag of ook de bagage is meegereisd. In de afgelopen weken bleven duizenden koffers achter op de luchthaven. Het zou om ongeveer 16.000 koffers gaan. Schiphol zegt dat inmiddels een groot deel is weggewerkt en er nu nog zo'n 1500 koffers liggen die luchtvaartmaatschappijen moeten nasturen.

Hittegolf en bosbranden

Als reizigers richting Zuid-Europa aankomen op plaats van bestemming kunnen ze op zoek gaan naar verkoeling. Voornamelijk landen aan de Middellandse Zee hebben te maken met hoge temperaturen. Spanje kampt met de tweede hittegolf in korte tijd met temperaturen rond de 40 graden. In sommige regio's is een weeralarm afgegeven voor extreme hitte.

Ook in Portugal en het zuiden van Frankrijk is het warm met temperaturen rond de 35 graden. De hitte in combinatie met de droogte zorgen in Frankrijk, Spanje en Portugal voor grote bosbranden. In Portugal is dit jaar al ruim 30.000 hectare in vlammen opgegaan, het hoogste aantal sinds 2017. Ook in Italië en Marokko zijn bosbranden gemeld.

Wat doen we met de coronamaatregelen? Minister Kuipers van Volksgezondheid waarschuwt vakantiegangers op reis om precies dezelfde maatregelen in acht te nemen als thuis. "Ongeacht waar je heen gaat", zegt Kuipers. Hij vindt zichzelf soms net een "langspeelplaat" met het opsommen van de maatregelen maar roept iedereen op: hou je eraan. En net als hier: vakantiegangers in het buitenland die klachten krijgen moeten zichzelf testen. En test je positief, dan ga je in isolatie, aldus Kuipers. Ondertussen houdt het RIVM net als nu de hele zomer in de gaten hoe het virus zich verspreidt en welke varianten er zijn. Onder meer door vier keer per week het rioolwater te monitoren.