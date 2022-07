Vluchten Schiphol steeds vaker niet op tijd, passagiers moeten meer dan 3 uur wachten

Wachttijd

Maandag 20 juni was de dag met de langste wachttijden voor passagiers. In de middag bedroeg de wachttijd voor sommige vluchten meer dan 3 uur, schrijft de minister. De rest van de week moesten reizigers tot 1 uur en 40 minuten wachten voordat hun vlucht vertrok.

Vanwege de chaos op Schiphol wil de Tweede Kamer wekelijks op de hoogte gehouden worden van de situatie. De luchthaven heeft al aangekondigd dat er in juli per dag 13.500 passagiers minder welkom zijn, vanwege het tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. Harbers kondigt aan dat er ook voor de eerste week van augustus beperkingen zullen gelden.

Defensie heeft geen mensen

Schiphol probeert op verschillende manieren aan extra personeel te komen. Zo is er een verzoek neergelegd bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om het leger in te zetten. Maar volgens de NCTV kan dat alleen als er sprake is van een openbaar belang en dat is in dit geval niet zo.