NOS Nieuws • vandaag, 19:51 • Aangepast vandaag, 20:20 In beeld: hitte en droogte in Zuid-Europa, met bosbranden tot gevolg

Het is droog en heet in Europa. In verschillende landen leidt dat tot problemen, zoals in Portugal en Frankrijk, waar bosbranden de natuur verwoesten. In andere landen zoeken mensen verkoeling omdat het uitzonderlijk warm is. In delen van Spanje loopt de temperatuur op tot 43 graden.

Italië:

Vanwege de aanhoudende droogte in Italië staan sommige rivieren op het laagste peil in 70 jaar. Het omringende landbouwgebied, dat afhankelijk is van het rivierwater, is grotendeels uitgedroogd. De boeren zijn bang dat de oogst dit jaar tegenvalt.

EPA De rivier de Serchio staat bijna droog. Toscane, Italië.

EPA Een boer op zijn uitgedroogde sojaveld, in de gemeente Sozzago

Frankrijk:

Door bosbranden in de Zuid-Franse streek de Cevennen moesten vorige week zeker honderd mensen in de gemeente Bordezac hun huis verlaten. Zeker 880 hectare natuur is in vlammen opgegaan.

Zo'n 900 brandweermannen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Dertien van hen raakten gewond. Er werden ook blusvliegtuigen ingezet.

Door de droogte, hitte en harde wind kon het vuur zich snel verspreiden. Ook in andere delen van Zuid-Frankrijk woedden branden, waardoor huizen afbrandden en ook landbouwareaal getroffen werd.

Reuters Deze foto werd genomen door de brandweer in Bordezac

Reuters Brandweerlieden bezig om een huis te blussen in Arles in Zuid-Frankrijk

Reuters Een verbrand landbouwvoertuig in La Roche-Blanche, in de buurt van Nantes

Spanje:

Spanje gaat gebukt onder een hittegolf. Meteorologen verwachten dat de hoge temperaturen tot donderdag aanhouden. Het is de tweede keer dit jaar dat het zo warm is.

De hoogste temperatuur is gemeten in de buurt van de zuidelijke stad Sevilla. Het werd daar 43 graden, net als in de stad Badajoz, in Extremadura in het uiterste westen van het land. Inwoners en vakantiegangers zoeken verkoeling in huizen, hotels, zwembaden en op straat.

Ook in Spanje woeden bosbranden die door de droogte moeilijk te bestrijden zijn.

AFP In Madrid zoeken mensen verkoeling in een zwembad

AFP Een thermometer op straat in Sevilla laat een temperatuur van 44 graden zien

AFP Mensen koelen af bij een fontein in Sevilla

Portugal:

Ook in Portugal woeden op verschillende plekken bosbranden, mede veroorzaakt door dezelfde hittegolf die ook Spanje in zijn greep houdt. De komende dagen worden er temperaturen verwacht van boven de 40 graden. De autoriteiten hebben een hittealarm afgegeven dat geldt voor ongeveer de helft van het land.

In het noorden van de hoofdstad Lissabon is een vuur dat eerder gedoofd was vandaag weer opgelaaid door de harde wind. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden.

EPA Brandweerlieden in de weer om een natuurbrand in de Portugese gemeente Alvaiazere te blussen

EPA Drie mannen maken een schaap nat dat net is gered uit de vlammenzee

EPA Een inwoner van de plaats Boa Vista probeert een bosbrand te blussen