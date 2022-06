Hittegolf in Europa: code rood in deel Frankrijk, bosbranden in Spanje

Wie het vandaag in Nederland al warm heeft, kan opgelucht ademhalen dat-ie niet in Frankrijk of Spanje vertoeft. In Frankrijk kan het tot wel 40 graden worden, in het Spaanse binnenland zelfs nóg warmer.

Vanwege de hittegolf geldt in twaalf Franse departementen code rood en worden vandaag en morgen temperaturen tot 40 graden verwacht.

"Wees voorzichtig! Hydrateer uzelf, blijf koel en deel nieuws met uw dierbaren", tweette premier Borne gisteren. Fransen kunnen een telefoonnummer bellen dat speciaal voor deze hittegolf is geopend.

Hete lucht vanuit Noord-Afrika

In Spanje is de hittegolf niet eerder zo vroeg in het jaar geweest, zegt de meteorologische dienst Aemet. In populaire toeristensteden als Sevilla en Córdoba wordt het tot 43 graden en in hoofdstad Madrid wordt maandag een temperatuur van 41 graden verwacht. Oorzaak is hete, droge lucht die vanuit Noord-Afrika komt waaien.

"We kunnen nog niet zeggen of we 50 graden gaan zien, maar het is een mogelijkheid", zegt een Aemet-weerman tegen Euronews. Tijdens de hittegolf is bij drie branden in Catalonië ruim 1000 hectare aan bos in vlammen opgegaan, meldt El País.

De Spaanse brandweer heeft zijn handen vol aan de wijdverspreide bosbranden: