Tropische temperaturen verwacht: zo voorkom je hitteklachten en blijf je gezond

Hopman raadt ook aan om juist naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld een wandelingetje, in plaats van lang bij een airco te zitten. "Buiten kan het lichaam zich aanpassen aan de warmere omstandigheden. Je wil die hele zomer nog door. Als je de hele dag binnen of bij de airco zit, treedt er geen enkele aanpassing op. Dan blijf je puffen en achter de feiten aanlopen."

Door de gewenning buiten ga je al bij een lagere temperatuur zweten en verlies je dus warmte. Het zweet is bovendien ook wat minder zout, waardoor je bloed zouter blijft en je meer water in je nieren vasthoudt, legt de hoogleraar uit. "Zo houd je het water vast in plaats van het uit te plassen."

En over plas gesproken: het is een goed teken als je urine licht van kleur blijft. "Als deze donker wordt, bijvoorbeeld de kleur van appelsap of zelfs zwarte thee krijgt, dan moet je veel meer drinken." Thee drinken is naast puur water drinken overigens ook goed.

Blijven eten

Het beste is eigenlijk om te doen wat je altijd doet. Ben je een sporter, ga dan ook vooral even sporten, zegt Hopman. Verder is het belangrijk om te blijven eten. "Dat vergeten sommige mensen weleens. Als je geen honger hebt, is minder eten prima, maar als je helemaal niet eet, word je flauw. Extra zout hoeft niet."

Voor ouderen vormt de hitte een risico. Net als bij griepgolven overlijden in een hitteperiode meer ouderen, vooral als zij onderliggend lijden hebben. "Hun dorstprikkel wordt steeds minder. Dus het zit vaak niet in hun patroon om veel te drinken. Als hun omgeving er niet echt alert op is, vergeten ze vaak om extra te drinken."

Bovendien is warmte een bron van stress voor het lichaam. Het hart moet harder pompen, er moet meer bloed naar de huid. "Mensen met een zwak hart kunnen zo nét het randje overgaan." Angst voor warmte werkt trouwens ook stressverhogend, zegt Hopman. Vooral het hoofd proberen koel te houden dus.