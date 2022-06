Morgen hitteprotocol op wegen in zuiden van Nederland

Rijkswaterstaat stelt morgen een hitteprotocol in op de snelwegen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In die provincies stijgt volgens het KNMI de temperatuur dan naar boven de 30 graden. Tussen 10.00 en 20.00 uur worden automobilisten met pech direct geholpen, zegt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zet extra materieel in om gestrande automobilisten op de snelweg direct naar een veilige plek te brengen, zoals een tankstation of parkeerplaats. Met het protocol moet worden voorkomen dat mensen lang in de tropische hitte moeten wachten.

Met hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. "We vinden het onwenselijk dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon langdurig op een berger moeten wachten", zegt Rijkswaterstaat, dat automobilisten verder adviseert voldoende drinkwater en een paraplu mee te nemen voor als ze onverhoopt stranden.