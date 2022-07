ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:53 Grote groep asielzoekers slaapt noodgedwongen buiten in Ter Apel: 'Historisch dieptepunt'

In Ter Apel hebben vannacht bij het aanmeldcentrum asielzoekers buiten geslapen. Voor het eerst was er namelijk nergens anders plek te vinden.

Het COA meldt nog niet om hoeveel mensen het gaat, maar RTV Noord schrijft dat het er zeker honderd waren. Ook Vluchtelingenwerk zegt dat het om een "substantieel aantal" gaat.

De afgelopen dagen sliepen er vaker mensen buiten. Toen gebeurde dat vooral omdat mensen niet weg wilden uit Ter Apel, uit angst de volgende dag hun afspraak mis te lopen voor een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Volgens RTV Noord was dat nu niet het geval.

Ternauwernood plek voor vrouwen

Vluchtelingenwerk noemt het een "historisch dieptepunt". "De afgelopen dagen had iedereen in elk geval nog de optie om met een bus naar een opvanglocatie ergens anders in het land gebracht te worden. Uit wanhoop kozen ze daar niet voor. Voor de mensen die vannacht buiten hebben geslapen is echt geen plek gevonden", zegt Sander Schaap van de organisatie.

Er zouden vooral mannen buiten hebben geslapen. Voor vrouwen en kinderen werd ternauwernood een plekje gevonden in de wachtruimte, waar ze op de grond of stoelen de nacht konden doorbrengen.

Volgens deze verslaggever van RTV Noord ontstonden er opstootjes onder de asielzoekers:

Gisteren is ook een groep mensen overgebracht naar Waalre, bij Eindhoven, op ongeveer drie uur rijden van Ter Apel. Ook heeft een aantal asielzoekers de nacht doorgebracht in een noodopvanglocatie in het Groningse Stadskanaal.

Dat er vannacht geen plek was voor deze mensen had deels te maken met de sluiting van crisisnoodopvanglocaties in Drenthe. De locaties in Emmen en Ruinen zouden maximaal twee weken openblijven. Ook een locatie in het Groningse Zuidbroek bleek niet bruikbaar; mogelijk omdat het COA daar niet elke dag asielzoekers mag opvangen.

Onzekerheid over tweede aanmeldcentrum

Het kabinet ziet in een tweede aanmeldcentrum een structurelere oplossing voor de problemen in de asielopvang. De bedoeling is dat die komt te staan in Bant, in de Noordoostpolder. Het COA heeft de grond al aangekocht waar het centrum moet komen te staan, maar de plannen stuiten nog op verzet in de gemeente zelf. Als het doorgaat, moet het plaats bieden aan 250 tot 300 mensen. De bouw duurt volgens staatssecretaris Van der Burg ongeveer twee maanden.

Vluchtelingenwerk noemt een nieuw aanmeldcentrum een goede ontwikkeling, "maar het lost de acute nood in Ter Apel nu niet op. Wat we nu nodig hebben zijn opvangplekken die humaan zijn", zegt Schaap van Vluchtelingenwerk.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maandenlang overvol. NOSop3 legt in deze video uit hoe de problemen in de asielopvang zijn ontstaan:

10:58 Waarom het totale chaos is in Ter Apel