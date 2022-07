ANP

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 13:46 'Raadsleden voelen zich gechanteerd door cvdk Flevoland over aanmeldcentrum'

Gemeenteraadsleden van de gemeente Noordoostpolder voelen zich door commissaris van de koning Leen Verbeek gechanteerd over de komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Bant. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep Flevoland.

Verbeek zou de raadsleden hebben voorgehouden dat de lobby voor de Lelylijn in gevaar komt als ze niet meewerken aan de plannen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Dat zou zijn gebeurd op 25 april toen Verbeek de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in beslotenheid bijeen had geroepen voor een 'vertrouwelijk' gesprek. Het woord aanmeldcentrum zou toen nog niet zijn genoemd, maar het was duidelijk dat het om plannen ging om te hulp te schieten bij de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

'Voelt niet goed'

De bronnen die Omroep Flevoland sprak, hielden aan het gesprek een vreemd gevoel over. Vooral de koppeling met de Lelylijn is slecht gevallen. "Dit voelt helemaal niet goed", zegt een van hen. De spoorlijn die vanuit Noord-Nederland via Lelystad en de Noordoostpolder naar de Randstad moet gaan lopen, is een langgekoesterde wens van de gemeente. Deze twee zaken koppelen, kan volgens een ander niet. "Verbeek is de verantwoordelijkheid als commissaris van de koning volledig vergeten."

De raadsleden wisten dat het om vertrouwelijke informatie ging, maar ze hadden toen nog niet door hoe concreet de plannen waren. "De commissaris wilde vertrouwelijk iets zeggen, iets in de week leggen. Ik heb geen seconde gedacht dat ik op m'n hoede moest zijn."

Toen het COA vorige week met de plannen voor een aanmeldcentrum naar buiten kwam, was dat voor de raadsleden een complete verrassing.

Ook de leden van Provinciale Staten willen van Verbeek weten welke rol hij heeft gespeeld in de onderhandelingen met het COA en de gemeente Noordoostpolder. Morgen staat een debat op het programma, maar Verbeek is daarbij niet aanwezig omdat hij in het buitenland zit.

Vorige week werd al duidelijk dat de gemeente weinig voor het aanmeldcentrum lijkt te voelen:

