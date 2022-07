Kuinre en Luttelgeest steunen protest Bant tegen aanmeldcentrum

De dorpen Kuinre en Luttelgeest uit de Noordoostpolder steunen Bant in het verzet tegen een nieuw aanmeldcentrum in de Noordoostpolder. De drie dorpen gaan gezamenlijk optrekken tegen de plannen, schrijven ze in een protestbrief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland.

Woensdag maakte het kabinet bekend dat Bant was gekozen als de locatie voor het nieuwe centrum, bedoeld om het bestaande in Ter Apel te ontlasten. Het zou in circa twee maanden moeten worden gebouwd naast het huidige AZC Luttelgeest, dat precies tussen de drie dorpen in ligt. Bant en de gemeente Noordoostpolder noemden dat meteen al "geen wenselijke ontwikkeling".