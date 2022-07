Politiefoto

NOS Nieuws • vandaag, 07:22 Arrestatie in zaak verkrachting 10-jarig meisje in VS

In de Amerikaanse staat Ohio is een man gearresteerd die een meisje van 10 zou hebben verkracht. De zaak kreeg in de VS nationale aandacht omdat het slachtoffer, dat zwanger werd door de verkrachting, in haar eigen staat geen abortus meer kon krijgen door net ingevoerde strengere wetten.

De 27-jarige verdachte werd in de staat Ohio aangehouden nadat het slachtoffer hem als dader had aangewezen. De man zou als Guatemalteek illegaal in het land verblijven. Wat zijn relatie is tot het meisje is onbekend. Aanklagers zeggen dat hij heeft bekend dat hij het meisje zeker twee keer heeft verkracht.

De moeder van het meisje meldde de zwangerschap op 22 juni bij de autoriteiten. Twee dagen later schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus en voerde Ohio strengere wetgeving in. Daardoor werd abortus na de zesde week verboden in de staat, verkrachting of incest niet uitgezonderd.

Het meisje was drie dagen te laat. Daardoor moest haar arts een reis naar buurstaat Indiana organiseren om de zwangerschap af te kunnen breken.

'Nu al een trauma'

President Biden haalde de zaak aan in zijn reactie op het verdwijnen van het grondwettelijk recht op abortus. "Stel je eens voor dat je dat meisje bent", zei hij met ingehouden woede. "Tien jaar oud, verkracht, zes weken zwanger. Nu al een trauma."

President Biden over het tienjarige meisje:

1:05 'Stel je voor dat je dat 10-jarige meisje bent, verkracht en zes weken zwanger'

Enkele tegenstanders van abortus zetten juist vraagtekens bij het verhaal, omdat er geen details waren bekendgemaakt en er niemand was gearresteerd. De Republikeinse aanklager Dave Yost in Ohio noemde het zelfs "waarschijnlijk een verzinsel" en Congreslid Jim Jordan van dezelfde partij noemde het op Twitter "de zoveelste leugen".

Na de arrestatie reageerde Yost dat hij "diep bedroefd" was over het leed van het meisje. Over haar abortus zweeg hij. Jordan verwijderde zijn tweet.

De politie doet momenteel onderzoek om te kijken of het dna van de foetus overeenkomt met dat van de verdachte. Als hij schuldig wordt bevonden, kan de man levenslang krijgen.