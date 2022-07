'Decreet toont vooral onmacht van Biden in abortuskwestie VS'

Correspondent Lucas Waagmeester: Biden loopt tegen muur

"Biden is niet de enige die furieus is over de zaak van het 10-jarige meisje. Hij gebruikte het voorbeeld om aan te geven dat het, in zijn woorden, krankzinnig is wat er nu gebeurt in de nasleep van het hooggerechtshofvonnis. Maar deze speech en dit presidentiële decreet maken vooral duidelijk dat hij er weinig tegen kan doen.

Hij probeert heel daadkrachtig over te komen, omdat progressief Amerika dat van hem eist. Maar er komt eigenlijk niets concreets uit. Er komt bijvoorbeeld een plan om ervoor te zorgen dat vrouwen toegang houden tot de abortuspil, ook in de staten waar het verboden is. En er komt een juridische team dat alle rechtszaken tegen artsen, vrijwilligers, hulpverleners en de vrouwen zelf gaat bevechten.

Biden stut dus de juridische strijd die gaat komen, maar het blijft heel erg hangen in plannen en wollige taal over de toekomst. Uiteindelijk is Bidens macht beperkt. Als hij echt iets wil veranderen moet hij de wet aanpassen, maar daar heeft hij niet genoeg steun voor in het Congres. Dat is de harde muur waar Biden tegenaan loopt."