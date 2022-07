NOS

NOS Nieuws • vandaag, 15:07 Honderden mensen op de Dam demonstreren voor recht op abortus

Honderden mensen hebben zich op de Dam in Amsterdam verzameld om te demonstreren voor het recht op abortus. Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat de betogers in de hoofdstad samenkomen.

Directe aanleiding is de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat bepaalde dat het federaal abortusrecht wordt afgeschaft. Dat betekent dat de staten in de VS nu zelf mogen beslissen of ze abortus toestaan. Deze beslissing leidde tot tientallen betogingen en woedende reacties van vooral Democraten. President Biden noemde de beslissing "een grote fout".

'Haal abortus uit Wetboek van Strafrecht'

De actievoerders op de Dam willen hun afschuw uitspreken over de beslissing in de VS. In Nederland wordt abortus juist toegankelijker. Onder meer door de afschaffing van de verplichte bedenktijd en de mogelijkheid om de abortuspil bij de huisarts te halen. Ongeveer 30.000 vrouwen kiezen jaarlijks voor een abortus.

Actievoerders op de Dam pleiten er ook voor dat abortus op geen enkele manier strafbaar is en helemaal uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald.

De actievoerders dragen bordjes met daarop teksten als 'Glad I'm not born in the USA' en 'Mijn lichaam, mijn keuze'. De gemeente spreekt van "een rustige sfeer".