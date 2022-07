AFP

NOS Nieuws • vandaag, 17:57 VS: belangrijkste leider Islamitische Staat in Syrië gedood bij drone-aanval

De leider van terreurgroep IS in Syrië is bij een Amerikaanse drone-aanval gedood. Dat heeft het ministerie van Defensie van de VS bekendgemaakt. Het gaat om Maher al-Agal, een van de belangrijkste leiders van de terreurbeweging.

Volgens de Amerikanen ging er een uitgebreide, ingewikkelde operatie aan de drone-aanval vooraf. Die vond plaats in het noordwesten van Syrië. Voor zover bekend zijn er geen burgerslachtoffers gevallen, zegt de VS. Volgens het Amerikaanse ministerie was al-Agal verantwoordelijk voor het opzetten van IS-netwerken buiten het grondgebied van de terreurgroep.

Als al-Agal inderdaad dood is, betekent dat dat IS opnieuw een kopstuk is kwijtgeraakt. Vorig jaar februari blies de toenmalige hoogste leider van de terreurbeweging zich bij een Amerikaanse inval op. Een maand later bevestigde IS dat het om Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ging. Het jaar daarvoor wisten Franse troepen bovendien de leider van IS in de Sahara om te brengen.

De Verenigde Staten hebben in Syrië nog zo'n 900 manschappen die tegen IS vechten. In 2014 riep Abu Bakr al-Baghdadi, toen het belangrijkste kopstuk van IS, het kalifaat uit, dat ongeveer een kwart van Irak en Syrië besloeg. Hij werd in 2019 omgebracht door Amerikaanse commando's, waarna de terreurgroep zijn grip op de landen verloor.