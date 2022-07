Oppositie Almere boos dat afgetreden wethouders terugkeren na Floriade-debacle

Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Almere hebben geen goed woord over voor de terugkeer van vier oud-wethouders in het nieuwe college van B en W. De vier bestuurders stapten tweeënhalve week geleden op nadat was gebleken dat de Floriade-tentoonstelling de gemeentekas 34 miljoen euro extra gaat kosten. Ze keren nu terug, maar krijgen wel allemaal een andere portefeuille.