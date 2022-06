Almere vreest nóg grotere financiële strop Floriade

In samenwerking met

De Floriade in Almere moet rekening houden met nog minder bezoekers dan verwacht. Dat hebben raadsleden vanavond te horen gekregen op een bijeenkomst in het stadhuis, schrijft Omroep Flevoland . De Floriade heeft miljoenen extra nodig om open te blijven tot de geplande einddatum van 9 oktober.

Hoewel de Floriade nog steeds hoopt op 1,2 miljoen bezoekers, gaf de gemeente vorige week al aan dat eerder rekening gehouden moet worden met 800.000 mensen. Zelfs voor dat scenario zal de Floriade fors meer mensen moeten trekken dan de afgelopen weken het geval was.

7 miljoen extra

Tijdens de sessie in het stadhuis werd vandaag ook stilgestaan bij de mogelijkheid om de Floriade voortijdig te sluiten of zelfs failliet te laten gaan. Volgens het college van burgemeester en wethouders kost dat de stad nog meer dan openblijven, al is het precieze prijskaartje van deze alternatieve opties nog niet duidelijk.