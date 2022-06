Nog meer miljoenen naar de Floriade, maar is de expositie daarmee gered?

Vaker te duur

De Floriade Expo is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar wordt georganiseerd in Nederland. In 2012 stemde de Almeerse gemeenteraad unaniem voor het organiseren van de expositie. Toen werd nog ingeschat dat de editie zo'n 77 miljoen euro zou kosten, waarvan 10 miljoen moest worden opgehoest door de gemeente.

In de loop van de tijd werd duidelijk dat de coronapandemie in die begroting een obstakel zou vormen. Eind vorig jaar waarschuwde de gemeente Almere al dat de Floriade moeite had sponsoren aan te trekken. Ook zouden deelnemers en leveranciers terughoudend zijn met investeren en zouden zij zich zorgen maken over de hoge kosten, door krapte op de arbeidsmarkt en hogere materiaalkosten.

De Floriade in Almere is overigens niet de eerste editie die duurder uitpakt dan vooraf was begroot. De drie laatste edities liepen voor de organiserende gemeenten - Venlo, Haarlemmermeer en Zoetermeer - stuk voor stuk uit op een miljoenenverlies.