Klachten over Floriade, maar organisatie spreekt van succesvolle start

Omdat het groeiseizoen pas is begonnen, kun je niet verwachten dat alle beplanting en bomen nu al volop in bloei zijn, vindt een bezoeker. "Maar er is nu al zo veel moois te zien. Dat er nog een paar gebouwtjes niet klaar zijn, is geen enkel probleem, want het is toch onmogelijk om alles te zien."

Puntjes op de i

De organisatie van de Floriade zegt in een reactie alle feedback serieus te nemen. "Bij ieder evenement zullen er zaken nog niet 100 procent gereed zijn", zegt een woordvoerder. "Neemt niet weg dat we achter de schermen keihard werken om ook de allerlaatste puntjes op de i te zetten."

Landenpaviljoens die vertraging hebben opgelopen, zoals dat van Suriname, worden binnen twee weken afgemaakt. Het zogeheten arboretum, met duizenden bomen en planten van Nederlandse kwekers, is volgens de Floriadewoordvoerder inmiddels helemaal klaar.

"Nu zijn we afhankelijk van de natuur om het over te nemen voor verdere groei. Het is een droge tijd, dus er wordt extra gesproeid om het aanwezige groen goed te onderhouden."