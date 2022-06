College Almere stapt op om financieel debacle rond Floriade

De wethouders van het Almeerse college hebben hun ontslag aangeboden vanwege de gang van zaken rond de Floriade. Eerder vandaag werd bekend dat er opnieuw 34 miljoen euro nodig is om de expositie tot het geplande einde open te houden.

Het college schrijft in een verklaring: "Er komen veel te weinig mensen. Dat is een grote teleurstelling en een financieel drama." Sinds de opening op 14 april bezochten 232.500 mensen de tuintentoonstelling. Dat is een derde van het aantal waarop was gerekend. "Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We bieden daarom vanavond ons ontslag aan", staat in de verklaring.

Het is de bedoeling dat de Floriade tot 9 oktober openblijft. Het college wil aan die datum vasthouden, om imagoschade voor de stad en de Floriade te voorkomen.