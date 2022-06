Floriade stevent af op enorm verlies, Almere moet weer 34 miljoen bijleggen

De wereldtuinbouwtentoonstelling was in de begroting uitgegaan van in totaal twee miljoen betalende bezoekers. Maar het aantal bezoekers blijft tot nu toe "enorm achter", laat de Floriade weten. De verwachting is bijgesteld van 2 naar 1,2 miljoen bezoekers.

Sinds de opening op 14 april hebben 232.500 mensen de Floriade bezocht. Dat is een derde van het aantal waarop was gerekend. De Floriade zou vooralsnog tot 9 oktober duren, maar de vraag is of de tentoonstelling zo lang openblijft als er onvoldoende bezoekers komen.

Liever naar vrienden of kennissen

Het probleem is dat mensen minder vaak dagattracties bezoeken dan ze gewend waren vóór corona, zo blijkt uit onderzoek dat de Floriade heeft laten doen. Gaan ze toch op stap, dan gaan bezoekjes aan vrienden of kennissen voor. Ook "bekende attracties" zijn aantrekkelijker dan een bezoek aan een nieuw evenement als de Floriade.

De hoge inflatie speelt ook een rol. Een kaartje voor de Floriade (29 euro) vinden veel mensen te duur, zeker nu allerlei andere zaken ook duur zijn geworden.

Marketingcampagnes

Specifiek voor de Floriade geldt dat het evenement nog steeds veel last heeft van negatieve publiciteit in het begin. Veel bezoekers vonden het park toen te kaal en niet af. Inmiddels is het terrein volledig gereed, benadrukt de organisatie. Er komen marketingcampagnes om alsnog bezoekers te trekken.

Door de lagere bezoekersaantallen krijgt de Floriade 24,3 miljoen euro minder in kas uit de kaartverkoop. Gerekend was op 43 miljoen. Ook zijn er extra kosten door coronamaatregelen (vooral in het begin) en lagere opbrengsten uit parkeren (als gevolg van lagere bezoekersaantallen). Dat leidt bij elkaar tot een extra kostenpost voor de gemeente van bijna 34 miljoen.

De gemeente zegt nog in gesprek te zijn met de Rijksoverheid en provincie "over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële consequenties". Maar zowel het Rijk als de provincie gaf in februari al aan geen extra geld beschikbaar te willen stellen.