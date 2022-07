Bouw flexhuizen schiet niet op, zegt Planbureau voor de Leefomgeving

Het plan om versneld tijdelijke woningen neer te zetten om het woningtekort terug te dringen, komt nog niet echt van de grond. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het moeilijk om voldoende investeerders voor de flexwoningen te vinden en is ook de zoektocht naar goede bouwlocaties lastig.

Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan, of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het idee is dat er zo sneller woonplekken worden gerealiseerd dan door het bijbouwen van gewone woningen. Het kabinet wil dat er jaarlijks 15.000 flexhuizen bij komen voor urgent woningzoekenden.

Omdat vaak onduidelijk is hoelang flexwoningen ergens mogen blijven staan en of ze uiteindelijk mogen worden verplaatst, is het een onzekere investering. Daarnaast moeten nieuwbouwprojecten soms lang wachten op water- en elektra-aansluitingen. Ook hebben gemeenten en woningcorporaties niet genoeg medewerkers om projecten te begeleiden.