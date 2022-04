Maatregelen huizenmarkt werken: investeerders kopen minder, starters meer

Vorig jaar hebben investeerders veel minder woningen gekocht dan voorgaande jaren en starters hebben juist meer woningen gekocht. De maatregelen om woningbeleggers en investeerders af te schrikken op de huizenmarkt lijken daarmee te werken, stelt het Kadaster.

Sinds 2021 geldt een hogere overdrachtsbelasting voor investeerders. Daardoor moeten huizenkopers die niet zelf in hun pas gekochte huis gaan wonen 8 procent belasting betalen over de aankoopprijs. Tegelijk betalen mensen tot 35 jaar die hun eerste huis kopen 0 procent belasting als de woning niet duurder is dan 400.000 euro. Anders geldt er een overdrachtsbelasting van 2 procent.

Makkelijker voor koopstarters

De cijfers van het Kadaster laten het effect zien. Het aantal woningen dat investeerders kochten, verdubbelde tussen 2010 en 2020 naar 88.000 in dat laatste jaar. Eind 2020, voordat de maatregelen ingingen, was er nog een piek te zien in dat cijfer. Maar vorig jaar kochten investeerders niet meer dan 51.000 huizen.

In onderstaand figuur is de flinke daling van investeerders in 2021 duidelijk terug te zien: