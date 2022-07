Op 5 september wordt duidelijk wie Johnson opvolgt als leider Tories

"We hebben een boel tijd nodig voordat we de uitslag bekend kunnen maken", zegt commissievoorzitter Graham Brady. Er is wel enige haast geboden bij het vinden van de nieuwe leider. Niet alleen vanwege de hoge kosten van levensonderhoud voor de Britten waar actie op moet worden ondernomen vanuit 10 Downing Street. Ook vanwege het ongemak dat er heerst over het feit dat Johnson wil aanblijven als waarnemend premier totdat er een nieuwe leider is gekozen.