NOS Nieuws • vandaag, 15:01 • Aangepast vandaag, 15:40 Negen kandidaten in de race voor opvolging Boris Johnson

Tot dusver hebben zich negen kandidaten gemeld om het stokje van Boris Johnson over te nemen als leider van de Conservatieve Partij, en daarmee als premier. Het gaat onder meer om Jeremy Hunt, die al eerder een gooi naar het partijleiderschap deed, en meerdere voormalige ministers.

De laatste naam in het rijtje is die van Penny Mordaunt, die in 2019 de eerste vrouwelijke minister van Defensie werd. "Het leiderschap moet veranderen", schreef zij op Twitter. "Het moet minder gaan om de leider, en meer om het schip." Mordaunt, onderminister (staatssecretaris) van internationale handel, is overtuigd Brexiteer en in de peilingen bij de bookmakers gooit zij hoge ogen.

Vanmorgen maakten ook Jeremy Hunt en oud-minister Sajid Javid bekend dat ze zich verkiesbaar stellen. Beiden deden in 2019 ook al mee, nadat Theresa May de handdoek in de ring had gegooid. Minister van Volksgezondheid Javid was een van de bewindslieden die begin van de maand als eerste uit de regering stapten. Hij gaf daarmee indirect het startsein voor een uittocht van kabinetsleden.

Ook de nieuwe minister van Financiën Nadhim Zahawi heeft zijn hand opgestoken, net als zijn voorganger, Rishi Sunak. Sunak lijkt eveneens een goede kanshebber, al kleeft er aan zijn naam ook een integriteitsaffaire. Zijn vrouw, die geen ingezetene is van het VK, wist miljoenen aan belastingen te ontwijken op het moment dat hij de belastingtarieven juist verhoogde.

Sla de carrousel over AFP Sajid Javid

AFP Penny Mordaunt

AFP Rishi Sunak

AFP Nadhim Zahawi

AFP Jeremy Hunt

Gisteren liet minister van Defensie Ben Wallace weten dat hij zich niet verkiesbaar stelt voor het voorzitterschap. Hij gold als een van de favorieten, zeker onder partijgenoten.

Conservatieve Lagerhuisleden kunnen zich aanmelden, zij hebben in eerste instantie steun nodig van acht collega-fractieleden. Daarna mogen de Conservatieve parlementariërs stemmen, vervolgens volgen alle leden van de partij in het land. Het tijdpad voor deze leiderschapsrace wordt bepaald door het zogenoemde 1922 committee. Maandag volgt hierover waarschijnlijk meer informatie.

Afgelopen donderdag kondigde de door affaires geplaagde Johnson zijn vertrek als leider van de Tories aan. Hij deed dat nadat een recordaantal regeringsleden zich had teruggetrokken. Johnson wil waarnemend premier blijven tot een nieuwe partijleider is gekozen door het Conservatieve partijcongres in oktober.

Zo kondigde Johnson zijn vertrek aan:

6:19 Johnson treedt af, maar blijft leider tot er een nieuwe is