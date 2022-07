Aanhouding voor bedreiging stikstofminister Van der Wal

De politie heeft gisteren een man aangehouden op verdenking van bedreiging van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. De 52-jarige man uit Kootwijkerbroek had een tekst achter op zijn vrachtwagen staan waarin de naam van Van der Wal werd genoemd in een rijtje met de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

De bedreiging was te zien bij een boerenprotest op de Veluwe. Of de verdachte direct is verbonden met de agrarische sector, is niet bekendgemaakt. "Rondom de boerenprotesten spelen de emoties soms hoog op", schrijft de politie. "Maar er is een grens. Als meningen en actievoeren omslaan in bedreigingen, dan wordt er opgetreden."