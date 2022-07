ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:25 Familie boerenzoon Jouke (16) doet aangifte tegen agent die schoot

De familie van boerenzoon Jouke Hospes (16) doet aangifte tegen de agent die dinsdagavond bij het boerenprotest in Heerenveen op Joukes trekker schoot. Dat zegt Joukes moeder tegen het persbureau ANP. "Er is op mijn kind geschoten, zo simpel is dat."

Jouke Hospes uit Akkrum in Friesland wil weten waarom hij werd beschoten en gaat volgende week in gesprek met de agent die schoot. Die zit nu ziek thuis. "Hij heeft ook niet gewild dat Jouke gewond had kunnen raken of erger", zegt de hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland Veldhuis.

In een interview met Omrop Fryslân zei Jouke gisteren dat hij besloot langs de politieblokkade te rijden omdat hij de stoet trekkers volgde die ook om de politiewagens heen reed. "De vraag is wat er nu allemaal precies is gebeurd."

Jouke werd dinsdag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Woensdag liet het OM die verdenking varen en kwam hij vrij. Gisteren kwam het OM tot de conclusie dat de jongen niets strafbaars gedaan heeft en dat hij niet vervolgd wordt.

Ook twee anderen die dinsdag bij Heerenveen waren opgepakt, werden later vrijgelaten. Ook zij worden niet meer verdacht van poging tot doodslag.