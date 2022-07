Oost-Oekraïense regio Loegansk is gevallen: hoe nu verder?

Ruslandcorrespondent Iris de Graaf:

"In de populaire talkshows gaat het iets minder over een mogelijke kernoorlog met 'het Westen', maar meer over de dagelijkse gevechten in de Donbas. Russen horen vrijwel dagelijks een lofzang over hoe het Russische leger steeds beter wordt in steden innemen, met naar verluidt steeds minder slachtoffers aan Russische zijde.

Op sociale media zie je wel een verschil ontstaan in de retoriek van Russen. In reacties zeggen Russen nu dat de talkshows te voorspelbaar zijn, een herhaling van dezelfde informatie. En dat ze nu vooral op zoek gaan naar 'andere' informatie uit de Donbas, bijvoorbeeld via Telegram. Dat lijkt erop te duiden dat Russen meer en meer beseffen dat het allemaal niet zo soepel gaat."