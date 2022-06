Russische invasie 100 dagen bezig: hoe en wanneer eindigt deze oorlog?

Tienduizenden doden, tientallen verwoeste steden en ruim 14 miljoen vluchtelingen in binnen- en buitenland. Dat is de tol van honderd dagen Russische invasie in Oekraïne. Er zijn geen tekenen dat de oorlog op korte termijn afloopt. Over hoe en wanneer het bloedvergieten moet worden beëindigd, wordt verschillend gedacht.

Eerst het slagveld. Waar de Russische troepen aanvankelijk in drie windrichtingen van het land terrein veroverden, beweegt het front inmiddels nauwelijks meer. In het noorden zijn de Russen teruggetrokken, in het zuiden zijn ze tot stilstand gebracht voor de stad Mykolajiv. De zwaarste strijd wordt geleverd in de Donbas, waar Rusland met veel moeite en veel geweld gebied weet in te nemen.

Bekijk hier hoe het slagveld in 100 dagen verschoof: