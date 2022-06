Biden gaat nog stap verder: Oekraïne krijgt geavanceerd raketsysteem

Biden zegt in The New York Times dat hij ervan uitgaat dat deze oorlog uiteindelijk zal eindigen in een onderhandeling. In de tussentijd, schrijft Biden, is het zaak om in een zo goed mogelijke positie aan die onderhandelingstafel te verschijnen zodat Oekraïne zijn voorwaarden in die onderhandeling kan afdwingen.

De Amerikaanse president zegt ook dat Amerika geen enkele druk op Oekraïne wil uitoefenen om een stuk van zijn grondgebied op te geven om zo een vrede of wapenstilstand te bereiken. Daarbij benadrukt Biden dat hij er niet op uit is om Poetin te verdrijven of troepen naar Oekraïne te sturen of Russische troepen aan te vallen.