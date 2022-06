Waarom het onmogelijk is 20 miljoen ton graan uit Oekraïne te exporteren

Ook via de weg is geen oplossing, zegt Jan Fransoo, hoogleraar Operations en Logistiek Management aan de Tilburg University. "Je komt al snel op honderdduizenden ritten per maand om de Zwarte Zeeroute te compenseren."

Dat leidt tot lange files voor de grens, ziet de Nederlandse agrariër Kees Huizinga, die over 15.000 hectare landbouwgrond in Oekraïne beschikt. "Wij lossen net over de Roemeense grens, een rit van zo'n 600 kilometer. Daar doen we acht dagen over, omdat we zes à zeven dagen in de rij staan."

Met de terugreis erbij is een chauffeur twee weken zoet voor de levering van 25 ton graan. Voorheen ging dat via de haven van Odessa in anderhalve dag. Dat stuwt de graanprijs omhoog: "Normaal zijn de transportkosten zo'n 20 dollar per ton, nu naar Roemenië is het 100 dollar per ton. Een derde van de prijs zit inmiddels in het transport."

Zo druk is het aan de Oekraïens-Roemeense grens: