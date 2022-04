Oekraïne bouwt aan grote graanoverslag voor treinen aan Poolse grens

Wat er aan de Poolse grens uiteindelijk via een trein het land verlaat, is een fractie van de totale productie in Oekraïne. Voor tarwe gaat het om 10 procent van de export die in 2020 vooral via zeehavens het land verliet. "Toch is het belangrijk dat we in elk geval iets van onze oogst kunnen exporteren", zegt Georg Von Nolcken, de Duitse ceo van een van de grootste landbouwbedrijven in Oekraïne. Zijn bedrijf verbouwt in het westen van het land producten over een oppervlakte van twee keer de provincie Utrecht.

Hij wijst op een graansilo die nog helemaal gevuld is met de vorige oogst. "Als die in augustus niet leeg is, kan de nieuwe oogst er niet bij." Hij maakt zich niet alleen zorgen om de Oekraïense landbouw, maar ook wat dat betekent voor de wereld. "De prijzen zullen stijgen. In Europa betekent dat dat je een keer minder op vakantie kunt. Maar in landen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika betekent dat honger en onlusten."