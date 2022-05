Libanon kampt met broodcrisis: 'Ik zie dat veel mensen honger lijden'

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn overal te voelen, maar sommige landen worden extra hard geraakt. Libanon is aangewezen op de import van graan. Een groot deel daarvan komt normaal uit Oekraïne, maar dat is nu anders.

Stokbrood is er nog wel te vinden bij de WoodenBakery, een bakkersketen met bijna veertig vestigingen in het land, maar Arabisch platbrood is nauwelijks nog te krijgen. En als het binnenkomt, is het binnen een half uur uitverkocht, zegt verkoopster Stephanie. Er breken soms bijna vechtpartijen uit, beaamt de eigenaar van de winkel in Beit Meri, een voorstad van Beirut. "Brood is alles voor Libanezen. Zonder brood is er geen leven. Het is het belangrijkste levensmiddel, niemand kan zonder", zegt Camille Dagher.

Nat als veel andere landen wacht Libanon tevergeefs op graan. Per maand zou er 4 à 5 miljoen ton vanuit Oekraïne de wereld over moeten gaan. Normaal gaat dat met schepen via de Zwarte Zee, maar die havens worden geblokkeerd door Rusland.