Libanese jongens zwichten voor IS-salaris van 1000 euro

In een wijk iets verderop zijn onlangs ook 55 jongens vertrokken, vertelt een buurtbewoner. "Jongens van 18, 20 jaar. IS betaalt de reis. Ze hebben hun mensen in arme wijken zoals deze, die helpen met de organisatie van de trip."

Hij ziet dat de extreme armoede gekke dingen doet met de mensen om hem heen. "Mensen zijn tot alles in staat; we zien ze radicaliseren, onder onze ogen. Ze zijn afstandelijk, ze veranderen. Het is eng om te zien. Ik maak me zorgen om mijn zoon, mijn jongere broer. Ik wil niet dat ze in hun handen vallen. De regering, ngo's, niemand grijpt in. Als we een normale regering hadden gehad, had dit niet kunnen gebeuren."

Groeiende dreiging

De Libanese autoriteiten houden zich stil. Ouders willen graag weten hoe deze jongens zomaar de grens over konden komen en waarom ze niet werden opgepakt. "Er is een soort tolerantie als het gaat om IS-propaganda hier", merkt Mohanad Hage Ali, verbonden aan Carnegie in Beiroet, op. "En hoe konden deze jongens door regeringsgebied in Syrië reizen om hun bestemming te bereiken?"

Hoewel het kalifaat al sinds 2019 niet meer bestaat, is het gedachtengoed nooit verdwenen. Vast staat dat IS weer een groeiende bedreiging vormt. De zeer gewelddadige bevrijdingsactie in een gevangenis vol IS-leden in Hasaka in Noordoost-Syrië illustreert waartoe de terreurgroepering nu weer in staat is.

In de Syrische woestijn rond Palmyra en in Irak zijn zeer regelmatig IS-aanslagen op militairen en controleposten. De chaotische omstandigheden in delen van Syrië en Irak zijn perfect voor IS dat zich wil hergroeperen. Hage Ali: "de regionale heropleving is een feit".