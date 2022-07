Reuters/NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:42 Wekdienst 6/7: Tieners Zuid-Afrika begraven • EK vrouwenvoetbal begint

Goedemorgen! Met een grote ceremonie worden in Zuid-Afrika de tieners begraven die omkwamen in een nachtclub. En in Engeland begint het EK voetbal voor vrouwen.

Het weer: de dag begint met zon, in de loop van de middag is er steeds meer bewolking. Dan kan het in het noorden ook wat regenen. Het wordt tussen 18 en 22 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Zuid-Afrika worden 21 tieners begraven die omkwamen in een nachtclub. Waarschijnlijk stierven ze aan koolmonoxidevergiftiging. De meeste slachtoffers waren kinderen.

Extinction Rebellion kondigt aan vanmiddag de A12 in Den Haag te blokkeren. Het gaat om het deel tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het Ministerie van Economische Zaken. De groep eist een onmiddellijke stop op subsidies voor olie, kolen en gas.

In Engeland begint het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen. Gastland Engeland speelt het openingsduel op Old Trafford in Manchester tegen Oostenrijk.

Wat heb je gemist?

Bij een boerenblokkade op een snelwegoprit bij Heerenveen heeft de politie gisteravond geschoten. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie. Er zijn waarschuwingsschoten gelost en er is gericht geschoten. Niemand is gewond geraakt.

Drie mensen zijn aangehouden. Omdat er door een agent is geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Per 1 juli is de rookmelder verplicht. Maar de gangbare melders zijn door de helft van de mensen tijdens hun slaap niet goed genoeg te horen. Verslaggever Henrik-Willem Hofs nam de proef op de som met een paar verpleeghuisbewoners in Rotterdam.

1:37 Rookmelders zijn verplicht, maar de pieptoon wordt niet altijd gehoord

Fijne woensdag!