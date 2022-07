ANP

NOS Nieuws • vandaag, 00:00 CBS: door hogere winsten ging in 2021 relatief minder geld naar loon

Van iedere euro die vorig jaar werd verdiend ging 74,9 cent naar het loon van werknemers en zelfstandigen. Dat is minder dan het jaar daarvoor. In het eerste coronajaar 2020 ging 77 cent van iedere verdiende euro naar werknemers en zelfstandigen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de zogenoemde arbeidsinkomensquote in de marktsector. Dat is de totale economie zonder onder meer de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg.

De arbeidsinkomensquote zegt wat over de vraag bij wie de verdiensten van een economie terechtkomen. In 2021 bleef de arbeidsinkomensquote wederom onder het langjarig gemiddelde van 1995 tot en met 2021 hangen.

Winsten omhoog

Dat er relatief minder geld naar werknemers en zelfstandigen ging kwam vooral doordat de winsten stegen, meldt het CBS. In 2021 herstelde de economie na de eerste coronaklap, en daardoor stegen ook de winsten van bedrijven. De lonen bleven relatief stabiel waardoor er meer geld overbleef voor de bedrijven, meldt het CBS. De arbeidsinkomensquote daalde.

In 2020 was het nog andersom: de winsten liepen door de coronaklap sterk terug, maar de lonen bleven min of meer gelijk. Daardoor steeg de arbeidsinkomensquote dat jaar.

Lonen verhogen

Het aandeel geld dat naar werknemers en zelfstandigen ging daalde vorig jaar het meest in de horeca, maar ook in het vervoer, de opslag en de industrie daalde het.

In de cultuursector en sport en recreatie ging juist een groter deel van het geld naar inkomens. Dat komt doordat de winsten in die bedrijfstakken ook in 2021 nog negatief waren, meldt het CBS.

Het Centraal Planbureau concludeerde vorige week dat er ruimte is om de lonen te verhogen. De onderzoekers wezen toen ook naar de gedaalde arbeidsinkomensquote en de stijging van de winsten. Daardoor kunnen de lonen wat de onderzoekers betreft eenmalig worden verhoogd. Dat zou volgens hen ook zorgen voor een gelijkere verdeling van de lasten van inflatie tussen bedrijven en huishoudens.