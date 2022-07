Politie-eenheid Noord-Nederland

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 14:17 OM eist 5 jaar cel voor 'aanslag op de persvrijheid' in Groningen

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen twee Groningers die verdacht worden van het plegen van een aanslag op de Groningse journalist Willem Groeneveld en zijn vriendin.

De twee gooiden vorig jaar zomer molotovcocktails in en tegen het huis van de oprichter van de lokale nieuwssite Sikkom. Groeneveld en zijn vriendin konden het vuur in hun woning zelf doven. Nadat de politie een dag later beelden van de aanslag had vrijgegeven, werden de twee opgepakt.

Volgens de officier van justitie zijn de verdachten coronasceptici. Groeneveld schreef daar ten tijde van de aanslag geregeld kritisch over. De mannen zouden zich door hem aangesproken hebben gevoeld en daarom de molotovcocktails bij hem naar binnen hebben gegooid, schrijft RTV Noord.

"We zien hier gewelddadig extremisme, een aanslag op de persvrijheid", zei de officier van justitie vandaag.

'Journalistieke vrijheid deels afgenomen'

Groeneveld wordt al jaren bedreigd en geïntimideerd, vertelde hij vandaag in de rechtszaal. "Nooit is het zo gevaarlijk geworden. Voor het eerst voelde ik me, nee was ik echt onveilig vanwege mijn werk. Dat ettert door. Ik let op mijn woorden, kan niet meer overal naartoe. Mijn journalistieke vrijheid is me deels afgenomen, en dat door krachten die schreeuwen dat de pers niet vrij is."

Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde het gooien van de molotovcocktail eerder "een moordaanslag". "Het is met geen pen te beschrijven dat je als journalist zo kwetsbaar bent, dat je wordt doodgeschoten of er een molotovcocktail door je ruit vliegt. Dan gaat er iets echt niet goed in de samenleving, en daar moeten we het over hebben."