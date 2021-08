Politie deelt beelden van molotovcocktail-gooiers Groningen

De politie heeft beelden gepubliceerd van twee mannen die ervan worden verdacht dat ze afgelopen nacht een molotovcocktail hebben gegooid door het raam van een Groningse journalist. Op beelden van bewakingscamera's zijn de verdachten duidelijk te zien. Het gaat volgens de politie om twee mannen tussen de 25 en 40 jaar.

Dat het beeldmateriaal relatief snel online staat, nog geen dag na het incident, zegt iets over het belang dat aan de zaak wordt gehecht. Onder meer in de journalistiek werd geschrokken gereageerd. De politie zegt de zaak hoog op te nemen. "We doen dit wel vaker bij serieuze zaken waarvan goede beelden beschikbaar zijn", zegt een woordvoerder. "Dan schalen we snel op."

De molotovcocktail werd vannacht rond 02.45 uur in het huis van journalist Willem Groeneveld gegooid. Hij is de oprichter van de lokale nieuwssite Sikkom. Hij en zijn partner werden wakker van glasgerinkel. Ze slaagden erin om het vuur zelf te doven, maar zijn volgens de politie erg geschrokken.

'Moordaanslag'

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie zei eerder vandaag geschokt te zijn door het incident. "De politie zit erbovenop. Het moet duidelijk zijn dat wij een vrije rechtsstaat zijn waar journalisten hun werk moeten kunnen doen. Dat moet de norm zijn die we allemaal uitdragen. Vrije journalistiek hebben wij allemaal nodig."

Volgens hoofdredacteur Evert van Dijk van NDC Mediagroep, waar Sikkom onder valt, is het gooien van de molotovcocktail op te vatten als een moordaanslag, zegt hij tegen RTV Noord. Ook Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten spreekt van een poging tot moord. "Het is met geen pen te beschrijven dat je als journalist zo kwetsbaar bent, dat je wordt doodgeschoten of er een molotovcocktail door je ruit vliegt. Dan gaat er iets echt niet goed in de samenleving, en daar moeten we het over hebben."

Fietsen

Groeneveld is al vaker slachtoffer geweest van intimidatie. Eerder dit jaar werden bijvoorbeeld dertig fietsen voor zijn huis geparkeerd, nadat hij een artikel had gepubliceerd over fietsenoverlast bij het pand van een vastgoedondernemer. Ook werden zijn adres en telefoonnummer gedeeld op Facebook.

Of de brandbom van vannacht verband houdt met de eerdere incidenten, kan de politie nog niet zeggen.