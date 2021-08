Twee aanhoudingen na aanslag Groningse journalist, verdacht van poging moord

De politie heeft twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze een molotovcocktail tegen het huis van een journalist in Groningen hebben gegooid. Ze zijn aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Gisteren werden beelden van bewakingscamera's verspreid waarop twee verdachten duidelijk te zien zijn. Aan de hand van die beelden konden de verdachten worden opgepakt. Het zijn twee Groningers van 31 en 32 jaar oud.

De molotovcocktail werd gisternacht tegen het huis van journalist Willem Groeneveld gegooid. Hij is de oprichter van de lokale nieuwssite Sikkom. Hij kon zelf het vuur doven. Er raakte niemand gewond.

Het is niet duidelijk waarom er brand werd gesticht bij het huis van de journalist. Groeneveld werd eerder geïntimideerd nadat hij had geschreven over het werk van een vastgoedondernemer.

"Nederland is een vrije rechtsstaat waarin journalisten gewoon hun werk moeten kunnen doen en niet beperkt mogen worden door mensen die ze bedreigen of, nog erger, geweld tegen ze inzetten", zegt de Groningse hoofdofficier van justitie Greive.