West-Afrikaanse leiders heffen sancties tegen Mali en Burkina Faso op

Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas heft de economische en financiële sancties tegen Mali en Burkina Faso op. De sancties tegen Guinee blijven wel gehandhaafd, hebben de Ecowas-leiders afgesproken op een top in de Ghanese hoofdstad Accra.

Tegen de drie landen werden het afgelopen jaar sancties ingesteld omdat de regering er was verdreven door het leger. Onderdeel van de sancties was bijvoorbeeld dat andere Ecowas-leden nauwelijks nog handel mochten drijven met de drie landen. Ook werden banktegoeden bevroren.

Ecowas gaat nu akkoord met voorstellen van de militaire regimes in Mali en Burkina Faso om de democratische orde te herstellen. Mali belooft uiterlijk in maart 2024 presidentsverkiezingen te houden en in Burkina Faso moeten democratische verkiezingen zijn gehouden binnen twee jaar, dus voor de zomer van 2024.