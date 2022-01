Leger Burkina Faso bevestigt dat president Kaboré is afgezet

Het leger van Burkina Faso heeft president Roch Kaboré afgezet en de regering ontbonden. Ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten en is de grondwet opgeschort.

Dat staat volgens persbureau Reuters in een aankondiging die is ondertekend door luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Een andere legerofficier heeft op de staatstelevisie gezegd dat de coup zonder geweld is gepleegd.

Eerder op de dag werd door meerdere bronnen al gemeld dat de president vastzat. Waar hij nu precies wordt vastgehouden is niet bekendgemaakt maar volgens de officier zit hij op een veilige locatie.

Hoofdkwartier geplunderd

Militairen hebben al maanden frustraties over het beleid van Kaboré. Hem wordt verweten dat het leger te weinig kan doen tegen radicaal-islamitische milities, die veelal banden hebben met IS of al-Qaida.

Kaboré wordt er verder van beschuldigd dat hij het leger onvoldoende steunt. Daarom moet er een militair bewind in het land zijn, zei een militair gisteren in een telefoongesprek met persbureau AP.

Afgelopen weekend was het onrustig in de hoofdstad Ouagadougou. Mensen gingen de straat op om het vertrek van Kaboré te eisen en om steun aan het leger te betuigen. Het hoofdkwartier van zijn partij werd geplunderd, waarop de regering een avondklok instelde.